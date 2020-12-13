عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تطورات جديدة عن الصفقة الهجومية المنتظرة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع فريق الجونة، لضم والتر بواليا في الميركاتو الشتوي القادم.





وأضاف، أن اللاعب يقترب بنسبة كبيرة من الانضمام للأهلي، بعد أن تعثرت المفاوضات مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بسبب المقابل المادي.





وتابع :" لابا كودجو مازال في الصورة لكن لم يتم مخاطبة العين الإماراتي بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب، مؤكدا على استبعاد السوري عمر السومة من حسابات الأهلي في الفترة المقبلة".



