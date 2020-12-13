عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تطورات جديدة عن الصفقة الهجومية المنتظرة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع فريق الجونة، لضم والتر بواليا في الميركاتو الشتوي القادم.
وأضاف، أن اللاعب يقترب بنسبة كبيرة من الانضمام للأهلي، بعد أن تعثرت المفاوضات مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بسبب المقابل المادي.
وتابع :" لابا كودجو مازال في الصورة لكن لم يتم مخاطبة العين الإماراتي بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب، مؤكدا على استبعاد السوري عمر السومة من حسابات الأهلي في الفترة المقبلة".
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الأحد في السابعة والنصف مساء، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.