عمرو أديب: "لو مستني مني رأي معين في اللقاح تبقى غلطان" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لن يروج للحصول على لقاح فيروس كورونا، ولكنه سيعرض كل الآراء، وعلى المواطن الاختيار، لافتا إلى أنه سيعمل على استعراض آراء عدد كبير من الأطباء.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لن يعلن عن رأيه في اللقاح، وغنما سيعتمد على رأي المختصين، مضيفا: "لو المشاهد مستني مني رأي يبقا غلطان.. والشغلانة دي المفروض مشتغلهاش"، حيث أن الرأي في هذا الأمر يكون رأي علمي فقط.



