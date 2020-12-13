حنان مطاوع تفوز بجائزة "نجم العرب" عن دورها في حكاية "أمل حياتي"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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فازت النجمة حنان مطاوع، بجائزة "نجم العرب" عن دورها في حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "الا انا".

وحصلت مطاوع على الجائزة، بعد تصويت الجمهور لها وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان 'نجم العرب'.

وكان قد تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد النبوي وعاصي الحلاني وزينة وعدد آخر وكبير من النجوم.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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