خالد النبوي يقتنص جائزتين خلال حفل "نجم العرب"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اقتنص النجم خالد النبوي، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز مهرجان 'نجم العرب' برئاسة محمد فريد الأولى كأفضل ممثل عن مسلسل 'لما كنا صغيرين: كما نال جائزة خاصة عند دوره في  مسلسل "طومان باي".

من ناحية أخري بدأ النبوي، تصوير أولى مشاهده من فيلمه "أهل الكهف"، المأخوذ عن قصة الكاتب توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج "دبليو إم تالنت" للمنتج وليد منصور.

والفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخية ترجع لعام 250 ميلاديًا بإحدى الدول الأجنبية، وسيتم تصويره في ثلاث دول أولها إيرلندا لمدة 4 أسابيع، والمغرب لمدة أسبوعين، وفي مصر لمدة 12 يومًا، على أن ينتهي التصوير نهائيًا بحد أقصى في شهر إبريل المقبل.

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