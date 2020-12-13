للعام الثاني.. يونس يحصد جائزة "نجم العرب" كأفضل مطرب صاعد في الوطن العربي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كرم مهرجان نجم العرب في دورته الخامسة المطرب يونس مرسي كأفضل مطرب صاعد في الوطن العربي لعام 2020 ، لتكون الدورة الثانية علي التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة.

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وشهدت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الخامسة إنچي المقدم وخالد النبوي وأحمد زاهر وشيري عادل وحكيم وعاصي الحلاني ونجله الوليد عاصي الحلاني وآخرين ، وتضمنت الدورة الرابعة (السابقة للمهرجان) تكريم كلاً من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام، كما شهدت الدورة الثالثة تكريم كل من تامر حسني ومحمد هنيدي ومنه شلبي وأكرم حسني وآسر ياسين وصلاح السعدني وهشام سليم والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.

والجدير ذكره أن يونس مرسي طرح مؤخرًا كليب "مبقتش تحبني" ، وهو من إخراج معتز راغب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وتوزيع أحمد أبو عبير، وشاركه في الغناء الفنانة الاستعراضية جوهرة.

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