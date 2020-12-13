هدف ريال مدريد يحسم مستقبله

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المجري الشاب دومينيك سوبوسلاي نجم ريد بول سالزبورج النمساوي سيرحل عن صفوف الفريق النمساوي في يناير المقبل.

وأشارت شبكة سكاي ألمانيا إلى أن سوبوسلاي البالغ من العمر 20 عامًا ارتبط بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ ولايبزيج الألمانيين وخصوصًا ريال مدريد وبايرن ميونخ الذان كانا يخططان للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة الألمانية أن سوبوسلاي فضّل الانتقال إلى لايبزيج في يناير المقبل وعدم انتظار عروض عمالقة أوروبا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الاتفاق المادي تم بين كافة الأطراف ويتبقى فقط توقيع النجم المجري بالإضافة إلى بعض التفاصيل النهائية.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن عقد سوبوسلاي مع ريد بول كان يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 23 مليون جنيه إسترليني. 

وألمحت الشبكة الألمانية أن لايبزيج تأهل في الموسم الحالي إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مجموعة ضمت كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباشاك شهير التركي.

أخبار تهمك

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدحت العدل يترشح لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 19 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 16 ساعة

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ ساعة و 6 دقيقة

هدف ريال مدريد يحسم مستقبله

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:57 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر