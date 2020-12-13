"الصحة": نقل الطفلة ميرا إلى معهد ناصر استجابة لتوجيهات الرئيس (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء حسن
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة والد الطفلة ميرا التي تعاني من عيب خلقي في القلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن الطفلة ميرا تعاني من ثقب في القلب تسبب في التهاب رئوي أدى إلى صعوبة في التنفس، مشيرًا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المبرة لتلقي الرعاية الطبية استجابة لتوجيهات الرئيس.

وأشار المتحدث، إلى أنه يجري حاليًا نقل الطفلة ميرا إلى مستشفى معهد ناصر، موضحًا أنه سيكون في انتظارها فريق طبي متخصص في جراحات القلب للأطفال وحديثي الولادة وسيتم عمل الأشعة اللازمة للعلاج الدوائي بعد العرض على الفريق الطبي وسيتم تقييم الحالة مبدئيا وتحديد ما إذا كان سيتم الجراحة أو علاجها بالأدوية.

وأوضح، أن هناك فريق طبي متكامل، لافتًا إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات وبمجرد نقل الطفلة ميرا سيتم الوقوف على تفاصيل الحالة وما سيتم تقديمه من رعاية، مؤكدًا أنه تواصل مع والد الطفلة الذي وجه خالص الشكر إلى الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة والوقوف بجانبه وقال حرفيًا: "أنا اطمنت وربنا يباركلوا".

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