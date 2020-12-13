أيمن المزين : الإصابات وغياب التوفيق سر الهزيمة ومشوار الدوري طويل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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وسط اهتمام كبير بالمواجهة المرتقبة بين بني سويف و المنيا بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني ، ومع نتائج غير مرضية لجماهير بني سويف وانتعاشة بصفوف المنيا ينتظر ايمن المزين المدير الفني لبني سويف وشديد قناوى المدير الفني للمنيا مواجهة كبيرة من خارج الخطوط .

من جانبه قال أيمن المزين المدير الفني لبني سويف : المواجهة القادمة صعبة خاصة وأن المنيا فريق محترم ويمتلك إمارة فنية خبيرة ومحترمة ولكن نحن نملك الطموح والحافز لتحقيق الفوز .

واضاف بقوله : خسرنا أمام شبان قنا بسبب غياب التوفيق خاصة وأن الفريق أضاع كل الفرص لإحراز الأهداف فى حين استقبلت شباك الفريق هدفين من أنصاف الفرص بجانب رحيل وإصابة بعض اللاعبين فى أوقات صعبة جعلتنا نعدل فى التشكيل ولم نلعب بتشكيل ثابت من بداية الدوري والتغير الإجباري المستمر فى التشكيل .

واختتم " المزين " : حصدنا 3 نقاط فقط لا يرضي طموحي ولا طموح الإدارة والجماهير وأطمح في التعديل خاصة وأن بطولة الدوري مشوار طويل .

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