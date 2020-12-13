استشاري أمراض قلب: المصريون ينفقون 120 مليار جنيه على السجائر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين بالمعهد القومي للقلب، إن موضوع زيادة التدخين في المجتمع هو أمن قومي، مشيرا إلى أن المصريين ينفقون حوالى 120 مليار جنيه على السجائر والدولة تحصل على أرباح بالفعل من خلال مكتسبات الضرائب على السجائر ولكن تصرف مليارات على علاجات وأمراض سرطانات.

وأضاف "صفوت"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن يتم العمل على مواجهة هذه الظاهرة من أجل توجيه هذه النفقات المرتفعة لأمر آخر غير التدخين، مطالبا الدولة باتخاذ قرارات تُصعب التدخين.

وأوضح استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين بالمعهد القومي للقلب، أن الأدوية تساعد في الاقلاع عن التدخين ولكن القرار والاصرار هو العلاج الأول لتبطيل التدخين، موجها كلمه للراغبين في ترك السجائر قائلا: "أهم حاجة في تبطيل التدخين هو القرار وتخيل الاضرار من التدخين بعد مرور السنوات والأدوية مفيدة ولكن أهم حاجة القرار".

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