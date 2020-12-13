معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو)

قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن 163 دولة من 193 تعترف بوجود دولة إسرائيل، بينما يعترف بدولة فلسطين 137 من 193 عدد الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يشير إلى أن وجود إسرائيل في الساحة الدولية له وزن أعلى من وجود فلسطين.





وكشف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، عن أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل، قائلا: "باختصار هي لغة مصالح، التطبيع مع الاعتراف بدولة إسرائيل والتمثيل الدبلوماسي مع حكومة دولة إسرائيل يعني أن تلك الدولة دفعت ثمنا، ولكن بالضرورة هناك مكاسب تحصده هذه الدولة".



