معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
داليا الحسين
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قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن 163 دولة من 193 تعترف بوجود دولة إسرائيل، بينما يعترف بدولة فلسطين 137 من 193 عدد الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يشير إلى أن وجود إسرائيل في الساحة الدولية له وزن أعلى من وجود فلسطين.

وكشف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، عن أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل، قائلا: "باختصار هي لغة مصالح، التطبيع مع الاعتراف بدولة إسرائيل والتمثيل الدبلوماسي مع حكومة دولة إسرائيل يعني أن تلك الدولة دفعت ثمنا، ولكن بالضرورة هناك مكاسب تحصده هذه الدولة".

أضاف أستاذ العلوم السياسية: "مفيش ولا دولة اعترفت بوجود إسرائيل اعتباطا، البداية مثلا كانت بتركيا في محاولة منها للتقرب للغرب، وبعدها مصر والثمن كان عودة أرضنا كاملة، في ناس اعتبرت الرئيس محمد أنور السادات خائن وعميل، لكن بالنسبة لي السادات فعل ما ينبغي أن يفعله رئيس دولة متوسطة القوة نجحت في أن تسترد أرضها من دولة مدعومة من تحالف دولي كبير للغاية".

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