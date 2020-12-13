أحمد زاهر يحصد لقب "نجم العرب" عن دور فتحي في "البرنس"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حصد النجم أحمد زاهر، لقب نجم العرب وذلك بعد تكريمه كأفضل ممثل دور ثان عن دوره فتحي في مسلسل "البرنس" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وتم تكريمه في حفل توزيع مهرجان "نجم العرب".

من ناحية أخرى ينتظر عرض مسلسله لؤلؤ وتدور أحداث المسلسل فى 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التى تواجهها فى حياتها.

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، فى أحد فنادق القاهرة والمهرجان يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء علي استفتاء واختيارات الجمهور الخليجى والعربى فقط واستثناء الجمهور المصرى، لذلك أطلق علي الجائزة لقب نجم العرب وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيرى خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربى.

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