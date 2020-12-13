تفاصيل تركيب القطع الموفرة بالمساجد والكنائس لترشيد الاستهلاك (فيديو)

كشف شريف بازيد، مسئول ملف القطع الموفرة بإدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والإسكان من أجل تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه.





وقال "بازيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم توفير الاعتمادات المالية لتوفير القطع اللازمة للمساجد والكنائس الأهلية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد ملصقات وتركيبها من أجل التوعية بأهمية هذه القطع.



