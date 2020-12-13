تفاصيل تركيب القطع الموفرة بالمساجد والكنائس لترشيد الاستهلاك (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
كشف شريف بازيد، مسئول ملف القطع الموفرة بإدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والإسكان من أجل تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وقال "بازيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم توفير الاعتمادات المالية لتوفير القطع اللازمة للمساجد والكنائس الأهلية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد ملصقات وتركيبها من أجل التوعية بأهمية هذه القطع.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأدوات الصحية للتأكد من انه لا يوجد نسبة هدر وأن كل الصنابير سليمة، موضحًا أنه تم الاعتماد على القطع التي توفر من 40 إلى 70% ولم يتم الاعتماد على القطع التي توفر 96% حتى لا تؤثر على جودة الاستخدام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساء دي إم سي بوابة الفجر المساجد الكنائس الفجر

أخبار تهمك

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 22 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 16 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار وعدم استقرار.. الأرصاد تحذر المصريين من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأوقاف" تطبع كتب "نعمة المياه" لترشيد الاستهلاك‎

وزير الأوقاف: مشروع الحنفيات الموفرة قضية وطنية وخدمة للأسر‎

التفاصيل الكاملة حول مشروع الحنفيات الموفرة لترشيد استهلاك المياه

محافظ بني سويف: تركيب 36 ألف قطعة موفرة للمياه موفرة بالمصالح الحكومية والمساجد والكنائس

"كل نقطة بتفرق".. ندوة للتوعوية بترشيد إستهلاك المياه ببني سويف

محافظ الجيزة: تعميم القطع الموفرة للمياه بالمنشآت الحكومية كمرحلة أولى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر