على طريقة عادل إمام.. مصري يعيش داخل "كراكون" في الشارع (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
محمد العفيفي
محمد العفيفي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد العفيفي، رحال مصري، إن فكرة إقامته مع زوجته وابنه في "كرفان" في الشارع على غرار فيلم "كراكون في الشارع" للنجم الكبير عادل إمام، بدأت من أربع سنوات حيث استقال من وظيفته كمحاسب في الدوحة، مضيفا: "انطلقت في السفر والتصوير وقابلت مراتي الآن دومينيك، وعملت رحلة من جنوب افريقيا وانتقلت إلى أوروبا".

وأضاف "العفيفي"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، استقريت في ألمانيا ولقيت الحياة صعبة جدا في الالتزامات وبعدها فكرت في فكرة بناء بيت متنقل ويكبر فيه أبنائنا ونلف به العالم، مشيرا إلى أنه حينما روى لزوجته فكرة "الكرفان" واستعانته بها من قصة فيلم كراكون في الشارع قالت له: "نسمي الكرفان كراكون".

وعن تفاصيل الكرفان، قال: "الكرفان فيه غرفة ضيوف وعندي مطبخ وحمام وغرفة نوم، وأنا اصلا لما استقلت من وظيفتي كان هدفي اشتغل في حاجة لها علاقة بالتصوير وشغفي وبدأت أوثق رحلاتي على اليوتيوب وبقى ليا قاعدة جماهيرية".

وعن مدة بناءه الكرفان، قال: "بقالنا في الكرفان حوالى 3 شهور، وفي مرة نمنا عند الميكانيكي وتاني يوم صلحنا العربية ومشينا، وفي الآخر الموضوع كله طالما حابب الفكرة وعندك شغف بيبقى الأمر جميل وبتتقبل المصاعب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كراكون في الشارع عادل إمام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مدحت العدل يترشح لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

هدف ريال مدريد يحسم مستقبله

منذ 34 دقيقة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الفلسطيني أيمن رحال يطلق "إيمانويلا"

عاجل.. أول تعليق من باسم مرسي بعد فسخ تعاقده مع سموحة

حسونة المصباحي : بيت الحكمة أكاديمية ميتة لا بد أن تخرج للفضاء العام

دينا الشربيني: عمرو دياب دعمني.. وكان طاير بنجاح "زي الشمس"

آخرهم علاء الشربيني وشريف مدكور نجوم أعلنوا عن مرضهم عبر السوشيال ميديا

أخر كلمات مبارك قبل وفاته: "ياما نمت على الرملة".. وهذا رأيه في السيسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:57 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر