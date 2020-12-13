على طريقة عادل إمام.. مصري يعيش داخل "كراكون" في الشارع (فيديو)

قال محمد العفيفي، رحال مصري، إن فكرة إقامته مع زوجته وابنه في "كرفان" في الشارع على غرار فيلم "كراكون في الشارع" للنجم الكبير عادل إمام، بدأت من أربع سنوات حيث استقال من وظيفته كمحاسب في الدوحة، مضيفا: "انطلقت في السفر والتصوير وقابلت مراتي الآن دومينيك، وعملت رحلة من جنوب افريقيا وانتقلت إلى أوروبا".





وأضاف "العفيفي"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، استقريت في ألمانيا ولقيت الحياة صعبة جدا في الالتزامات وبعدها فكرت في فكرة بناء بيت متنقل ويكبر فيه أبنائنا ونلف به العالم، مشيرا إلى أنه حينما روى لزوجته فكرة "الكرفان" واستعانته بها من قصة فيلم كراكون في الشارع قالت له: "نسمي الكرفان كراكون".





وعن تفاصيل الكرفان، قال: "الكرفان فيه غرفة ضيوف وعندي مطبخ وحمام وغرفة نوم، وأنا اصلا لما استقلت من وظيفتي كان هدفي اشتغل في حاجة لها علاقة بالتصوير وشغفي وبدأت أوثق رحلاتي على اليوتيوب وبقى ليا قاعدة جماهيرية".



