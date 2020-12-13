نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من نجم بيراميدز

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على قرار تراجع إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد الشيخ أساء لنادي الزمالك وأنا لو صاحب قرار لن أتعاقد معه وإدارة الزمالك قرارها صحيح في التراجع عن التعاقد معها".

وتابع: "أحمد الشيخ لو فيه الخير مكنش الأهلي استغنى عنه مجانًا ومستوى أحمد الشيخ لا يؤهله للإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك".

وأتم: "هناك لاعبين في نادي الزمالك أفضل من أحمد الشيخ بكثير ومش هقولك أشرف بن شرقي أو زيزو، ولكن شيكابالا أفضل منه".

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