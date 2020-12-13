ريال مدريد يقهر أتلتيكو في الدوري الإسباني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وجه ريال مدريد صفعة قوية لطموحات جاره ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم وألحق به الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم بالفوز عليه 2 - صفر يوم السبت في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضمن فعاليات المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وعلى استاد "ألفريدو دي ستيفانو" ، أكد الريال عمليا أنه لا يزال قادرا على اجتياز المواجهات الكبيرة والدفاع بقوة على لقبه المحلي من خلال الفوز الثمين الذي جدد به تفوقه على جاره أتلتيكو حيث حافظ الريال على سجله خاليا من الهزائم في آخر عشر مباريات ديربي أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني.


وحقق الريال اليوم فوزا ثمينا أضعل به المنافسة مجددا على صدارة الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ريال سوسييداد.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 26 نقطة في الصدارة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان مقابل مباراة واحدة مؤجلة للريال.

ولكن أتلتيكو بات مهددا بفقدان الصدارة لصالح سوسييداد الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على إيبار يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني عن طريق النيران الصديقة حيث سدد داني كارفاخال كرة قوية في الدقيقة 63 ارتطمت بالقائم ثم بالحارس يان أوبلاك وتهادت داخل المرمى ليحتسب الهدف باسم يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو.

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