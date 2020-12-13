حكيم يقتنص جائزة أفضل مطرب شعبي للمرة الثانية هذا الشهر

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حصد المطرب الشعبي حكيم، علي لقب أفضل مطرب شعبي للمرة الثانية في هذا الشهر حيث تم تكريمه في مهرجان "نجم العرب" المقام حاليًا بإحدي الفنادق الكبري.



وانتهى النجم حكيم، مؤخرًا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"ميزة"، من كلمات صلاح مندي، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت أحمد جودة.



وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، مؤخرا عددا من المشاهدات المرتفعة وذلك منذ لحظة طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.