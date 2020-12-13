حكيم يقتنص جائزة أفضل مطرب شعبي للمرة الثانية هذا الشهر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

حصد المطرب الشعبي حكيم، علي لقب أفضل مطرب شعبي للمرة الثانية في هذا الشهر حيث تم تكريمه في مهرجان "نجم العرب" المقام حاليًا بإحدي الفنادق الكبري.

وانتهى النجم حكيم، مؤخرًا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"ميزة"، من كلمات صلاح مندي، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت أحمد جودة.

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، مؤخرا عددا من المشاهدات المرتفعة وذلك منذ لحظة طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

أخبار تهمك

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدحت العدل يترشح لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ريال مدريد يحسم مستقبله

منذ 34 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 15 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:57 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر