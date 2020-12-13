طبيب عن مواجهة كورونا: "الناس مش بتخاف غير لما تقولهم خالتك جالها" (فيديو)

قال الدكتور سراج زكريا، طبيب جهاز هضمي، إن هناك حالة من التراخي بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس بتحط الكمامة على دقنهم وعلى ودانهم.. محتاجين شدة اجتماعية".





وأشار "زكريا"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك تزايد في حالات الإصابة، مضيفا: "الدور جاي بضراوة، والفيروس مش خيبان.. والناس مش بتخاف إلا لما تقولهم خالتك جالهم".



