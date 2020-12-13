طبيب عن مواجهة كورونا: "الناس مش بتخاف غير لما تقولهم خالتك جالها" (فيديو)
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سراج زكريا، طبيب جهاز هضمي، إن هناك حالة من التراخي بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس بتحط الكمامة على دقنهم وعلى ودانهم.. محتاجين شدة اجتماعية".
وأشار "زكريا"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك تزايد في حالات الإصابة، مضيفا: "الدور جاي بضراوة، والفيروس مش خيبان.. والناس مش بتخاف إلا لما تقولهم خالتك جالهم".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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