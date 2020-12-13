طبيب عن مواجهة كورونا: "الناس مش بتخاف غير لما تقولهم خالتك جالها" (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور سراج زكريا، طبيب جهاز هضمي، إن هناك حالة من التراخي بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس بتحط الكمامة على دقنهم وعلى ودانهم.. محتاجين شدة اجتماعية".

وأشار "زكريا"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك تزايد في حالات الإصابة، مضيفا: "الدور جاي بضراوة، والفيروس مش خيبان.. والناس مش بتخاف إلا لما تقولهم خالتك جالهم".


في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 15 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يسرا اللوزي بعد صورتها المثيرة للجدل أثناء حملها: "كنت عايزة أوثق الفترة دي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار وعدم استقرار.. الأرصاد تحذر المصريين من طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أديب: مستغرب من أعداد المصابين بكورونا بمصر.. وده ستر ربنا

وزيرة الصحة تكشف مفاجآت جديدة عن وفيات وإصابات الكورونا

عمرو أديب: "السياحة الداخلية مش هطير.. والفيروس مبيهزرش"

"حميات إمبابة" تعلن بشرى سارة للمصريين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

طبيب يكشف علاقة فيروس كورونا بالإصابة بالجلطات (فيديو)

طبيب يكشف علاقة انتشار الجلطات بين الشباب بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر