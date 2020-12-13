"السياحة" تكشف خطتها للبحث عن أسواق جديدة في دول البلقان (فيديو)

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، تفاصيل استعداد الدولة المصرية للبحث عن أسواق سياحية جديد لا تضع حظرًا لمواطنيها على السفر ومنها دول البلقان.





وقالت "شلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن دولتي أعداد السياح من دولة ألبانيا ليس كثيرًا، معربة عن أملها في زيادة هذه الأعداد.





وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أنه تم إلقاء الضوء مع وزير السياحة والبيئة الألباني وعقد لقاءات إعلامية معه لتعريفه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية ضد فيروس كورونا.





وتابعت: "السياح الألبان يذهبون إلى تركيا واليونان وقبرص باعتبارها الوجهات الأقرب لهم، ولكن بعد معرفتهم بالإجراءات المتبعة في مصر سيساعد على زيادة طمأنتهم لهذه الإجراءات خاصة أنهم مكنوش عارفين الإجراءات المتبعة".



