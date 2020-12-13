"السياحة" تكشف خطتها للبحث عن أسواق جديدة في دول البلقان (فيديو)
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
شيماء حسن
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كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، تفاصيل استعداد الدولة المصرية للبحث عن أسواق سياحية جديد لا تضع حظرًا لمواطنيها على السفر ومنها دول البلقان.
وقالت "شلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن دولتي أعداد السياح من دولة ألبانيا ليس كثيرًا، معربة عن أملها في زيادة هذه الأعداد.
وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أنه تم إلقاء الضوء مع وزير السياحة والبيئة الألباني وعقد لقاءات إعلامية معه لتعريفه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية ضد فيروس كورونا.
وتابعت: "السياح الألبان يذهبون إلى تركيا واليونان وقبرص باعتبارها الوجهات الأقرب لهم، ولكن بعد معرفتهم بالإجراءات المتبعة في مصر سيساعد على زيادة طمأنتهم لهذه الإجراءات خاصة أنهم مكنوش عارفين الإجراءات المتبعة".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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