تكريم شيري عادل في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" عن مسلسل "إلا أنا"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم محمد فريد والمخرج أشرف عبد الحميد النجمة شيري عادل، في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" وذلك عن حكاية "أمر شخصي" عن مسلسل "الا أنا" وتألقت بفستان يحمل اللون الموف.

حكاية "أمر شخصي" بطولة شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.

في سياق متصل، يسجل فيلم "باب السماء" التعاون الثالث بين شيرى عادل والمخرج محمود كامل بعد مسلسل "السهام المارقة"الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018 وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وكذلك حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم عرضها مؤخرًا على قناة DMC.

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