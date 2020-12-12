خطوات تنظيف الغسالة من الروائح الكريهة

هناك مجموعة من الخطوات التي عليكِ عزيزوتي اتباعها لتنظيف الغسالة من الرائحة الكريهة والحصول على ملابس ذات رائحة طيبة ونظيفة:





- اخلطي 14 كوبًا من الماء وربع الكوب من صودا الخبز معًا في وعاء صغير، فيُضاف الخليط إلى درج الغسالة مكان منظف الغسيل.

- ضعي كوبان من الخل مباشرة داخل الغسالة الفارغة.

- شغلي الغسالة دورة كاملة باستخدام الماء الساخن.

- بعد الانتهاء من الدورة الكاملة امسحي جزء الغسالة الداخلي، بوساطة إسفنجة، مع محاولة الوصول إلى كل الزوايا والشقوق.





ويجب عليك تنظيف الغساله باستمرار لتتجنبي الروائح الكريهة عن طريق:

- امسحي الأسطح الداخلية للغسالة، بانتظام، باستخدام منشفة دافئة مبللة بالخل.

- اضيفي كوبان من مسحوق الغسيل إلى درج المنظف في الغسالة الفارغة، مع تشغيلها في دورة ساخنة، لكن يجب إيقافها لمجرد أن يبدأ الماء في الدوران، ثم اتركي الماء الساخن والمُبيض في الغسالة لنحو ثلاثين دقيقة، وتأكدي من شطف المُبيض جيدًا، قبل استخدام الغسالة مرة أخرى.