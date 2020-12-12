عاجل.. مدحت العدل يترشح لرئاسة نادي الزمالك

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، إنه حسم موقفه بالترشح على رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب الرئيس لنادي الزمالك".

وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، شدد: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".

ويذكر أن نادى الزمالك حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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