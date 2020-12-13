مصمم تمثال "مصر تنهض" يرد على الانتقادات ضده: "مكنتش عايز أحطه في أي ميدان" (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:17 ص
التمثال المثير للجدل
التمثال المثير للجدل
شيماء حسن
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قال أحمد عبدالكريم، مصمم تمثال "مصر تنهض" الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان عندهم حق في بداية ظهور التمثال ووضعه الحالي مختلف تمامًا".

وأضاف "عبدالكريم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "بعد الانتقادات شوفت إن فيه مشاكل تقنية في التمثال وبدأت في تعديله".

وتابع: "أنا بذلت مجهود كبير في التمثال وكنت بحاول إظهار مصر وهي تكسر الصخر وتنهض من جديد، ومكنتش عايز التمثال يتحط في ميدان وكل اللي عملته إني حطته على صفحته وكنت بعرضه لنفسي".

واستطرد: "هذا التمثال عبارة عن حالة تعبيرية، ولو عجب الناس فليهم مني كل الاحترام ولو معجبهمش فبرضو ليهم مني كل الاحترام".

من جانبه انتقد محمد حجاج، أستاذ مساعد بكلية التصاميم والفنون بجامعة أم القرى بالسعودية، انتقادًا لاذعًا لهذا التمثال، والذي وصفه بالصورة المشوهة لمصر.

وقال "حجاج" في مداخلة هاتفية إن هذا التمثال يحاول إعادة الأذهان إلى تمثال "نهضة مصر"، مشيرًا إلى أن من قام بنحته لا يعلم أي شيء عن تقنيات النحت أو أبعاد التمثال ولذلك ظهر بهذه الصورة المشوهة.

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