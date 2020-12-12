تفاصيل ضبط وإعدام 7000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمى باحد المصانع الغير مرخصة في الدقهلية

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شدد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية علي استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ وفقا لقرار المحافظة رقم 369 بإشراف منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة تم تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على محلات الاغذية ومنشآت البيع بمركز المنصورة، اليوم السبت.



حيث اوضحت السكرتير المساعد انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد اسفرت الحملة التى تم تنفيذها بمشاركة مندوبي مديرية الصحة والطب البيطري والقوي العاملة والتموين ووكيل الادارة العامة للتفتيش والمتابعة عن ضبط واعدام 7000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمى بمصنع عصير غير مرخص بقريه منيه محله دمنه مركز المنصوررة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وامر المحافظ باحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها.



وفى ذات السياق اوضح محافظ الدقهلية، ان هذه الحملات اليومية،تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الادمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرالى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.



وأكد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لاية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين.