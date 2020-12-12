التحالف العربي يؤكد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض
السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:48 م
أ ش أ
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جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وأكد التحالف -
في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن عملية فصل القوات
وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.
وكان التحالف
أعلن - أمس - أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير
حسب الخطط العسكرية.