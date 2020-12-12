تجنبي هذه الأخطاء أثناء التنظيف المنزلي

هناك بعض الأخطاء التي تقومين بفعلها أثناء التنظيف المنزلي عليك تجنبها، لكي لا تستغرقين وقتا طويلا أثناء التنظيف:





سيؤدي استخدام قطعة قماش جافة في نزع الغبار إلى تحرك ذرّاته في الجوّ، لذا يفضّل استخدام منفضة الغبار الناعمة أو قطعة قماش مبللة.





الجمع بين منتجات التنظيف الشائعة يعدّ من الأخطاء الشائعة في التنظيف، لأنه يمكن أن يتسبّب بإتلاف الأسطح، مثل: السجاد وغيرها.





يجب عليك تنظيف ومسح كل الأسطح قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية لان تنظيف الأسطح بها في البدايه قد يضطر المرء إلى التنظيف مرة أخرى بعد ذلك





تنظيف النوافذ في يوم مشمس قد يؤدي إلى وجود بقع لان السائل قد يجف بسرعة بسبب ارتفاع الحرارة ولا تحصلين على شكل نوافذ جيده.



