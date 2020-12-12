يشتبه في إصابتها بكورونا ..إجراء عملية ولادة لسيدة بكفرالشيخ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور مصطفي زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، أنه قد تم إجراء عملية ولادة لمريضة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال عمليه شارك فيها الدكتور مالك رمضان، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود عبدالوهاب غنيم، طبيب النساء والتوليد.

وكذلك بمشاركة الدكتور كريم حسن الشافعي، طبيب النساء والتوليد، والدكتورة شيماء سليمان، أخصائية طب الأطفال، وعدد من هيئة التمريض علي رأسهم مروة عبدالفتاح، وأسماء حمدين، وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العملية.

وأضاف مدير المستشفي، أن تلك السيدة أنجبت طفلة كاملة النمو بصحة جيدة للغاية، وأن الأم هي أيضا بصحة جيدة وتخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفي.

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