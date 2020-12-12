رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
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زارت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، معرض "الحرف اليدوية والتراثية " المقام بمقر مركز شباب سفاجا، ويشارك به أكثر من 10 فنانين ومصممين ومنتجا للحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية ومصممى الأزياء والحلي، بالإضافة إلى جمعية كافل اليتيم تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأثنت رئيس المدينة علي فكرة إقامة المعرض من قبل إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وإتاحة الفرصة لعرض إبداعات شباب المصممين والفنانين في مجالات متنوعة.

وأشادت المغربي بمستوى المعروضات والتصميمات وأكدت أن استخدام الأفكار غير التقليدية يسهم في تطوير الصناعة وزيادة الترويج لها ويدعم المصممين ويزيد المعروضات بريقًا وتألقًا.

وأكدت رئيس المدينة ان المعرض يتضمن عدد من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والإكسسوارات، مؤكدةً أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة جيدة لبث الثقة فى شباب المصممين وتشجيعهم على خوض غمار مشروعاتهم الصغيرة وبلورة أفكارهم الناشئة لتصبح مشروعًا قائمًا على أرض الواقع.

ووجهت المغربي الشكر والتقدير لاستاذ يوسف ابوالحسن، مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا لدوره في تجهيزات المعارض المقام واستقبال العارضين، مما يشجع أهالي سفاجا على الاهتمام بالحرف اليدوية.
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين
رئيس مدينة سفاجا تتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب سفاجا لتشجيع المصممين والفنانين

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