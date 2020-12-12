المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، معرض لتجهيز العرائس المقام بمركز شباب سفاجا.

أكدت المغربي، على أن المنتجات مصرية١٠٠٪؜ وجميعها باسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، يأتي ذلك ضمن مبادرة وزراة الشباب والرياضة بإقامة المعارض أسبوعيا بمراكز الشباب بالمدن لمواجهة زيادة الأسعار.

وأوضحت رئيس المدينة، أن المعرض يشمل جميع أدوات المطبخ والاطباق الصيني والبورسلين، وتشكيل كامل للأدوات المنزلية وفي مجال الملابس تم طرح شنط وطرح.

ودعت المغربي، أهالي سفاجا إلي الشراء من المعرض لدعم الصناعات الوطنية، مؤكدةً على  دور المجتمع في تشجيع مثل هذه الصناعات، من خلال دعم المشروعات والقائمين عليها، من خلال التسوق  من المنتجات تشجيعا ودعما للمشاركين.
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة
المغربي تتفقد معرض صنع في مصر بمركز الشباب بسفاجا وتشيد بالمنتجات المعروضة

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