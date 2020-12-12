الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع: أمطار غزيرة تجتاح هذه المحافظات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:09 م
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة هذا الأسبوع بداية من الأحد 13 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 16 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس الأحد 13 ديسمبر:
تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس الاثنين 14 ديسمبر:
أكدت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة .

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

حالة الطقس الثلاثاء 15 ديسمبر:

وتشهد البلاد انخفاضا آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء و مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس الأربعاء 16 ديسمبر:
وتتعرض البلاد لاأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .

أخبار تهمك

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ 19 دقيقة

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ يوم

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعة و 20 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 9 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

11:01 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر