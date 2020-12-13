إنجي المقدم تتألق بالأحمرخلال تكريمها في حفل توزيع جوائز "نجم العرب"

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كرم القائمين علي حفل توزيع جوائز مهرجان "نجم العرب" الفنانة إنجي المقدم، وذلك عن تصويت الجمهور العربي لها علي مسلسل "لعبة النسيان".



وتألقت بالفستان الأحمر كما وضعت ميك اب مميز وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عاصي الحلاني وخالد النبوي وزينة وعدد آخر من الفنانين.



جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل "لعبة النسيان" الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.