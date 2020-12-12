تكريم الوليد عاصي الحلاني ولفتة مميزة من والده أثناء تكريمه!

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم مهرجان "نجم العرب" الفنان الوليد نجل النجم عاصي الحلاني، وفي لفتة مميزة لوالده أثناء التكريم قام بتصويره واشعل المسرح علي احدي أغانيه وسط تصفيق حاد من الحضور.

من ناحية أخري انتهي عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.

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