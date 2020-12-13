يسرا اللوزي بعد صورتها المثيرة للجدل أثناء حملها: "كنت عايزة أوثق الفترة دي" (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:51 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
شيماء حسن
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علقت الفنانة يسرا اللوزي، على صورتها التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي حامل، قائلة "متعملتش مع هذا الانتقاد، أي حاجة بنقولها بنشتم عليها".

وأضافت "يسرا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "أنا كنت عايزة أوثق الفترة دي من حياتي لأنها مهمة بالنسبة ليا، وكنت حابة أقول لكل الناس إني بني آدمة عادية وبتمر بمراحل مختلفة من حياتها".

وتابعت: "أنا كنت عايزة الشابات في نفس سني يفخروا بالأمومة وبالتغيرات التي تحدث فيها، وأنا دايما مش بحب الظهور بشكل متلمع أو بمكياج وبحب أظهر على طبيعتي وأبين إني بني آدمة عادية".

وكانت حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وظهرت فيه بإطلالة سوداء، حيث اعتمدت على فستان أسود طويل ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

وأقيم حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

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