فيديو.. خبير أعمال يكشف شروط الحصول على تمويل المشروعات بأقل فائدة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
داليا الحسين
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قال عبدالرحيم صقر، خبير ريادة الأعمال والعلامات التجارية بالمعرض الدولي للاستثمار والعلامات التجارية، إن الملائمة المالية وسمعة المستثمر و"تارجت" الأرباح هي أبرز شروط الفوز بمشاركة العلامات التجارية بمشروعات استثمارية.

وأضاف "صقر"، في تصريحات مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المشاركة مع مستثمرين فى بعلامة شركة تتطلب مكان مناسب، ويفضل أن يكون تمليك إلى جانب سيولة مالية تتناسب مع طبيعة المشروع، والرغبة في تعليم فنون الإدارة، إلى جانب التمتع بالسمعة الطيبة التي سوف يتعامل بها في الأسواق تحت اسم علامته التجارية. 

من جانبه، قال محمد سمير، ممثل قطاع الخدمات بمركز تحديث الصناعة، إن معرض بيزنكس الدولي للاستثمار والعلامات التجارية، يقدم فرصًا كثيرة بالنسبة لأصحاب الحرف اليدوية ويفتح لهم آفاقًا جديدة للمشاركة بمشروعات عملاقة، لافتا إلى أن المركز يقيم معرضًا دائمًا، بشرط الحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية بالنسبة لأصحاب الشركات العارضة، أما خريجي الفنون الجميلة فيتم استثنائهم من هذه الشروط، وعليهم التقدم بعينات من منتجاتهم اليدوية لمقر المركز لضمان عدم تكرار المنتجات في المعارض. 

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