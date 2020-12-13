فيديو.. خبير أعمال يكشف شروط الحصول على تمويل المشروعات بأقل فائدة

قال عبدالرحيم صقر، خبير ريادة الأعمال والعلامات التجارية بالمعرض الدولي للاستثمار والعلامات التجارية، إن الملائمة المالية وسمعة المستثمر و"تارجت" الأرباح هي أبرز شروط الفوز بمشاركة العلامات التجارية بمشروعات استثمارية.





وأضاف "صقر"، في تصريحات مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المشاركة مع مستثمرين فى بعلامة شركة تتطلب مكان مناسب، ويفضل أن يكون تمليك إلى جانب سيولة مالية تتناسب مع طبيعة المشروع، والرغبة في تعليم فنون الإدارة، إلى جانب التمتع بالسمعة الطيبة التي سوف يتعامل بها في الأسواق تحت اسم علامته التجارية.



