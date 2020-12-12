تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة في قدمه، غاب على إثرها عن تدريبات فريق الكرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في موسمها الجديد 2020-2021.

وخضع الشحات للجراحة بأحد مستشفيات القاهرة، ويغيب عن الفريق لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن ينتظم الشحات في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الثامن والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وحصد الأهلي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.