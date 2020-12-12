تكريم عاصي الحلاني في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" ويشعل الحفل ب"نسائم حرية"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

كرم القائمين علي حفل توزيع جوائز 'نجم العرب' النجم عاصي الحلاني، كأفضل نجم عربي واشعل المسرح بأغنية 'نسائم حرية'.

والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ يوم

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ربع ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

11:01 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر