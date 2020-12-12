غانم يطالب بتشديد العقوبة على المتلاعبين بالعلامات التجارية (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد غانم إن مبلغ 50 ألف جنيه يتيح لأي شاب أو مستثمر صغير، فرصة لمشاركة إحدى العلامات التجارية الكبرى بمشروع تجارى يحقق له أرباح مميزة، وذلك من خلال معرض بيزنكس الدولى للأستثما ر والعلامات التجارية، الذى شهد فرص واعدة للاستثمار مع الشركات الكبرى.

وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان معرض بيزنكس الدولى للأستثمار والعلامات التجارية، الذى أقيم تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حقق فرص واعدة للاستثمار ومشاركة الشركات الكبرى، فى مشروعات تجارية ناجحة، الى جانب توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان نجاح التسويق.

وأوضح غانم ضرورة إيجاد آليات لحماية العلامات التجارية من عمليات التلاعب التى تهدد استدامة المشروعات وتؤثر على نجاح ومصداقية الشركات الكبرى، لافتنا إلى ضرورة تشديد العقوبة على المتلاعبين بالعلامات التجارية وتأهيل أصحاب المشروعات على كيفية حماية منتجاتهم.


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