طريقة عمل أسياخ السمك المشوية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
Advertisements
مقادير أسياخ السمك المشوية 
- كيلو ونصف من  الهامور مقطع مكعبات
- فلفل اخضر واحمر واصفر 
- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
- عصير الليمون : 1 حبة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة ونصف
- الزنجبيل : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)
- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

طريقة عمل أسياخ السمك المشوية 
ضعي عصير الليمون الحامض مع البهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح والزنجبيل واخلطيهم معا.
ضعي قطع الفليفلة الملونة وقطع السمك واخلطي المكونات جيدا
أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لساعتين على الأقل.
شكّي السمك والفلفل بالتناوب في أسياخ خشبيّة.
اشوي السمك والخضار على مقلاة الشوي ثمّ قدّميها ساخنة.

أخبار تهمك

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ربع ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ يوم

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 14 ساعة

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

11:01 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر