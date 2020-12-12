مقادير أسياخ السمك المشوية

- كيلو ونصف من الهامور مقطع مكعبات

- فلفل اخضر واحمر واصفر

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- الزنجبيل : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)





طريقة عمل أسياخ السمك المشوية

ضعي عصير الليمون الحامض مع البهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح والزنجبيل واخلطيهم معا.

ضعي قطع الفليفلة الملونة وقطع السمك واخلطي المكونات جيدا

أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لساعتين على الأقل.

شكّي السمك والفلفل بالتناوب في أسياخ خشبيّة.

اشوي السمك والخضار على مقلاة الشوي ثمّ قدّميها ساخنة.