نجم أودينيزي مطلوب في إنتر ميلان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط لإبرام أكثر من صفقة من أجل تدعيم صفوف الفريق الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إقصاء إنتر ميلان من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا لم يبعد النادي الإيطالي عن أهدافه في يناير المقبل.

 

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع رودريجو دي بول نجم خط وسط أودينيزي الإيطالي الذي يقدر بنحو 30 مليون يورو.

 

وألمح الموقع الإيطالي أن خطة إنتر ميلان كانت تعتمد على تسديد نصف ثمن الصفقة من مكافأة التأهل للدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكن تنوي إدارة النيراتزوري حاليًا بيع الثنائي رادجا ناينجولان وماتياس فيتسينو للحصول على الأموال.

 

وأوضح الموقع الإيطالي أن صفقة إنتر ميلان الثانية ستكون حارس مرمى للمستقبل، حيث أن المرشحين للانضمام هم روي سيلفا نجم غرناطة الإسباني وأليسيو كراجنو نجم كالياري الإيطالي وخوان أجوستين موسو نجم أودينيزي الإيطالي.

 

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان لم يجر اتصالات فعلية مع ممثلي أي حارس مرمى حتى الآن سوى خوان أجوستين موسو.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 9 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ 17 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 14 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

منذ ساعة و 19 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

11:01 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر