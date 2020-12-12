الإسكان الاجتماعي: سلمنا أكثر من 340 ألف وحدة خلال السنوات الماضية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تحقيق مشروعات الاسكان الاجتماعى نجاح باهر لدى المصريين، مشيرة إلى أن أول اعلانات فى عام 2014 كان الاقبال ضعيف وتقدم وقتها حوالي 20 ألف متقدم، ولكن الان وبعد 6 سنوات من طرح العديد من اعلانات الاسكان الاجتماعي الاقبال كبير للغاية.

وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أنهم قاموا بتسليم أكثر من 340 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية وبالفعل انتقل أصحابها إلى الاقامة فيها خاصة مع توجيه الرئيس السيسى باستيعاب كافة الشرائح.

وتابعت: "لا توجد وسطة أو محسوبية خلال التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي والتقديم الكتروني، والوحدات فيها دعم كبير وخدمات ومستقبل افضل للأبناء، واحنا بننشأ مجتمعات عمرانية ومرافق وخدمات للسكان، والاعداد أصبحت 3 أضعاف ما كنا نخطط له".

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