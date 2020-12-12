بينهم 3 سيدات.. إصابة 6 في إنقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 6 أشخاص "3 رجال و3 سيدات"، في حادث سير، وقع مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 6 مصابين جراء الحادث، وهم: حكمت راتب سلطان، ٧٥ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج وعادل صالح زكريا، ٤٦ سنة، مصابًأ بجروح وكدمات متفرقة وسيد سلطان راتب، ٤٢ سنة، مصابًا بنزيف بالأنف وجروح وكدمات متفرقة ونورة سلطان راتب، ٣٨ سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسري وشريف حنفي عبدالمنعم، ٣٢ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة وايمان سلطان راتب، ٣١ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون مدينة حلوان.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين الستة وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

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