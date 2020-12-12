الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار حتى الأربعاء (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءً من يوم الأحد، وحتى الأربعاء، سيكون هناك حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن عدم الاستقرار يبدأ بارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بـ3-4 درجات أعلى من المعتاد، ثم يحدث انخفاضا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ثم يحدث انخفاضا آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية.

وأوضحت أنه يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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