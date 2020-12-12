بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه بدأ العمل بالفعل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة والتى ظلت مغلقة تماما لمدة 3 سنوات.

وكان اهالى مركز المطرية " العصافرة"يعانون من الذهاب الى مدينة المنزلة اومدينة المطرية ليستقلوا القطار منها بسبب غلق المحطة القديمة.


وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بسرعة التنسيق مع قطاع السكك الحديدية بالدقهلية لانهاء اجراءات تسليم الموقع المقرر انشاء المحطة الجديدة عليه.

واوضح رئيس مركز المطرية انه تم التنسيق بين رئاسه مركز ومدينه المطريه وبين هيئه سكك حديد مصر بالدقهلية لتنفيذ المشروع بموقع اخر بعيدا عن المحطه القديمه حفاظا علي الأرواح واضاف انه تم تسليم الموقع الي مقاول مسند إليه عمليه انشاء محطه القطار الجديده من قبل هيئه السكك حديدية وبدأت الاعمال للتنفيذ.

وفى هذا الاطار ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والدعم المستمر لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية التابعة لها لسرعة الاستجابة والبدء فى انشاء المحطة.


ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزير النقل على دعمه ومساندتة لكافة مشروعات الطرق والكبارى والنقل والسكك الحديدية ليس فى الدقهلية وحدها ولكن فى جميع محافظات مصر بلا استثناء.

جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم فى كافة مجالات الخدمة اللازمة لهم بالمحافظات، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والواء كامل الوزير، وزير النقل.
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة
بعد غلقها 3 سنوات.. بدء العمل فى تنفيذ محطة جديدة للقطار بالعصافرة مركز المطرية نظرا لتهالك المحطة القديمة

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