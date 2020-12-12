أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد التعثر أمام يونيون برلين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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أكد هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن فريقه كان بإمكانه أن يظهر بشكل أفضل أمام مضيفه يونيون برلين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال فليك "في الدقائق الأولى لم نظهر في الملعب بالمستوى الذي أردناه قبل أن يسجلوا هدفهم".

وأضاف "الوضع كان أفضل في الشوط الثاني لكن كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل".

وختم فليك بالقول "الموسم سيكون صعبا بالنسبة لنا، ندرك ذلك مسبقا".

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