مدير المصريات بمتحف اللوفر: الحضارة الفرعونية فاتنة ومبهجة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال فينسان روندو مدير المصريات بمتحف اللوفر، إن المصريين القدماء برعوا في تركيب رؤساء الحيونات على أجسام البشر.

وأضاف روندو خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"مع الإعلامي نشأت الديهي الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن قسم الأثار المصرية بمتحف اللوفر أكثر الأقسام جذبا للسياح، وذلك لأن مصر مبهر لافتا إلى أن الحضارة المصرية وبالأخص الفرعونية فاتنة ومبهجة، ولأسباب عديدة هذه الحضارة تفتن الشعب الفرنسي على وجه الخصوص.

وأشار مدير المصريات بمتحف اللوفر إلى أن المدارس الفرنسية تنظم رحلات إلى قسم الأثار المصري بمتحف اللوفر حتي يتعرفون على هذا التاريخ العريق.

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