استشاري: السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النبتات الطبية،، إن السمنة في حد ذاتها ليست مرض، ولكنه مقدمة للإصابة بالكثير من الامراض، لافتَا إلى أن المقليات والسمنة والزيوت مليئة بالسعرات التي تزيد من الوزن بصورة كبيرة.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت،: "امراض السمنة تبدا بالأمراض الجلدية وتساقط الشعر إلى الإصابة بالسكر والقلب والسرطانات والكثير من الامراض الاخرى.

ولفت إلى أن 80% من مصابي السمنة معرضين للإصابة لجميع أمراض السمنة، مشيرًا إلى أن اهم سبب للإصابة بمرض السمنة هو تناول الطعام الغير صحي، وليس الاكل بصفة عامة.

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