مدير مشروع المخلفات الطبية والالكترونية يوجه كيفية التعامل مع مخلفات كورونا في المنزل (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والالكترونية، إنه يتم جمع 300 طن من جميع النفايات الطبية يوميا، مشيرًا إلى أن المخلفات التي تخرج من المستشفيات أو المنشآت الصحية لا قلق منها.

وأضاف "العربي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "المخلفات التي تأتي من المنازل لابد من تطهيرها وإتلافها علشان محدش يقدر يستخدمها مرة أخرى".

وتابع "لازم نرش على هذه المخالفات كحول أو كلور مخفف، ويتم جمعها في أكياس مخصصة بعدها ويتم تخزينها بشكل مؤقت حتى ذهابها لمحطات معالجة طبية لوزارة الصحة، قبل أن يتم حرقها في محارق مخصصة أو القيام بفرمها أو تعقيمها من أجل القضاء على أي فيروسات أو ميكروبات حتى تصبح منتج آمن يتم فيه التعامل معه مثل المخالفات المنزلية العادية".

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