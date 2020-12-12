مدير المصريات بمتحف اللوفر يكشف تاريخ إنشاء قسم للأثار المصرية بفرنسا

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قال فينسان روندو مدير المصريات بمتحف اللوفر، إن المتحف من المتاحف الأوربية الأكثر أهمية بالنسبة للمصريين، لأنه يحتوي على قسمًا للأثار الفرعونية.



وأضاف روندو خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"مع الإعلامي نشأت الديهي الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هذا المتحف أنشائه أول عالم مصريات جان فرانسوا شامبليون في عام 1927، لافتا إلى أن مجموعة الأثار المعروضة في قسم الأثار المصري باللوفر تحتوي على أعمال قيمة وعريضة من حيث القيمة التاريخية.



وأشار إلى أن أكثر قطعة يحبها هي لتمثال برونزي يبلغ ارتفاععه حوالي متر ويطلق عليه حورس بوزنو نسبة إلى جامع المتحف الذي باع تشكيلته إلى متحف اللوفر ونسبة إلى الأله المصري حورس.

