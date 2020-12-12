أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، وذلك بعد خوضهم مواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز مساء اليوم السبت.


ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري والمقررة إقامتها مساء الخميس المقبل.


كان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون بهدفين دون رد في افتتاح الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

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