رودجرز يفتح باب الرحيل أمام نجم ليستر سيتي

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن الجناح ديماري جراي فشل في تأمين وجوده في تشكيلة الفريق الأساسية، متوقعا رحيله عن النادي عند انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.





وشارك جراي (24 عاما) في 168 مباراة في كل المنافسات منذ انضمامه إلى ليستر سيتي قادما من برمنجهام سيتي عام 2016، لكنه كان خارج حسابات المدرب رودجرز في الموسم الحالي.





وكانت آخر مشاركة له في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 2-صفر أمام آرسنال، في كأس رابطة المحترفين المحلية، في سبتمبر الماضي.





وقال رودجرز، قبل مباراة فريقه في الدوري أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، غدا الأحد :"من الواضح تمامًا أن ديماري يتطلع للرحيل عن النادي".





وأضاف :"دائمًا كان تعامله مع التدريبات على أعلى مستوى وكان سلوكه احترافيًا بامتياز، لكنه في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية ربما يحتاج إلى انطلاقة جديدة بعد أن أمضى وقتا طويلا هنا دون أن يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية".





وزاد: "سأظل دوما أحترمه حتى آخر يوم له في صفوف فريقنا، وستظل أمامه فرصة هنا ولن أستغني عنه. لكن من الواضح أنه يريد الانتقال لمكان آخر في الموسم المقبل".





ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب الصدارة.



