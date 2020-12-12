رودجرز يفتح باب الرحيل أمام نجم ليستر سيتي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن الجناح ديماري جراي فشل في تأمين وجوده في تشكيلة الفريق الأساسية، متوقعا رحيله عن النادي عند انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وشارك جراي (24 عاما) في 168 مباراة في كل المنافسات منذ انضمامه إلى ليستر سيتي قادما من برمنجهام سيتي عام 2016، لكنه كان خارج حسابات المدرب رودجرز في الموسم الحالي.

وكانت آخر مشاركة له في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 2-صفر أمام آرسنال، في كأس رابطة المحترفين المحلية، في سبتمبر الماضي.

وقال رودجرز، قبل مباراة فريقه في الدوري أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، غدا الأحد :"من الواضح تمامًا أن ديماري يتطلع للرحيل عن النادي".

وأضاف :"دائمًا كان تعامله مع التدريبات على أعلى مستوى وكان سلوكه احترافيًا بامتياز، لكنه في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية ربما يحتاج إلى انطلاقة جديدة بعد أن أمضى وقتا طويلا هنا دون أن يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية".

وزاد: "سأظل دوما أحترمه حتى آخر يوم له في صفوف فريقنا، وستظل أمامه فرصة هنا ولن أستغني عنه. لكن من الواضح أنه يريد الانتقال لمكان آخر في الموسم المقبل".

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب الصدارة.

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 8 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 13 ساعة

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

09:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر