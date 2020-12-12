وزير قطاع الاعمال: غزل المحلة واحد من 19 نادي مملوك للدولة نعمل على تطويرها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل منذ بداية عملها على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة فى الدولة وهذا محور دائم في كافة الشركات، وخاصة المحلة الكبرى وهي جزء مهم ويوجد بها الكثير من أصول الدولة للغزل والنسيج مع تطوير كفر الدوار و23 شركة تعمل في الغزل والنسيج.

وأضاف الدكتور هشام توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث مصر" مع الاعلامي خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن نادى غزل المحل لفت نظرهم بالحالة التي وصل لها، قائلا: "لفت نظرنا أن نادى غزل المحلة هو نادي مميز للغاية من ضمن 19 نادى تابع لوزارة قطاع الأعمال وكرة القدم نفسها فى فترة السبعينات وكان متألق فى الدورى الممتاز".

وتابع: انشاءات نادى غزل المحلة تقوم على 40 فدان بعضها مش موجود فى مصر ويوجد ستاد المحلة وبرج الساعة، ولما نشوف ما وصلت إليه هذه الانشاءات تتحصر على ضياع أصول الدولة، وقمنا فى التخطيط لنادى غزل المحلة عل 3 مشاريع مختلفة فيه أولها كرة القدم وثانيا نادي للعاملين لتشجع العاملين وعائلتهم عشان يرجعوا للنادي، والثالث تطوير النادى على 22 فدان".

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